«الأرثوذكسية» تحتفل بتكريس كنيسة القديس يوحنا الإنجيلى بالإسكندرية.. اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين؛ بعيد تكريس كنيسة القديس يوحنا الإنجيلي بمدينة الإسكندرية.ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: «في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس الكنيسة التي بنيت على اسم القديس يوحنا الإنجيلي الرسول في مدينة ‏الإسكندرية».وأضاف: «فإن القديس يوحنا هو ابن زبدي وأخو القديس يعقوب الكبير بشر في أسيا الصغرى، وأسس السبع كنائس ‏المذكورة في سفر الرؤيا كتب الإنجيل المسمى باسمه وثلاثة رسائل وسفر الرؤيا».وتابع: «ولقبته الكنيسة برسول المحبة؛ لأن ‏رسائله تفيض بالمحبة، وفي شيخوخته كانوا يحملونه إلى الكنيسة فيردد عبارة واحدة هي: يا أولادي حبوا بعضكم ‏بعضًا».وتقتصر الكنائس الأرثوذكسية الاحتفال بعيد القديس يوحنا الإنجيلي باقامته في الأديرة القبطية، وذلك نظرًا لقرارات إغلاق الكنائس.