«الأرثوذكسية» تحتفل بتكريس كنيسة القديس يوحنا الإنجيلى بالإسكندرية.. اليوم
الإثنين 25/مايو/2020 - 07:50 ص
مونيكا جرجس- ماريان رسمىطباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين؛ بعيد تكريس كنيسة القديس يوحنا الإنجيلي بمدينة الإسكندرية.
ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: «في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس الكنيسة التي بنيت على اسم القديس يوحنا الإنجيلي الرسول في مدينة الإسكندرية».
وأضاف: «فإن القديس يوحنا هو ابن زبدي وأخو القديس يعقوب الكبير بشر في أسيا الصغرى، وأسس السبع كنائس المذكورة في سفر الرؤيا كتب الإنجيل المسمى باسمه وثلاثة رسائل وسفر الرؤيا».
وتابع: «ولقبته الكنيسة برسول المحبة؛ لأن رسائله تفيض بالمحبة، وفي شيخوخته كانوا يحملونه إلى الكنيسة فيردد عبارة واحدة هي: يا أولادي حبوا بعضكم بعضًا».
وتقتصر الكنائس الأرثوذكسية الاحتفال بعيد القديس يوحنا الإنجيلي باقامته في الأديرة القبطية، وذلك نظرًا لقرارات إغلاق الكنائس.
ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: «في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس الكنيسة التي بنيت على اسم القديس يوحنا الإنجيلي الرسول في مدينة الإسكندرية».
وأضاف: «فإن القديس يوحنا هو ابن زبدي وأخو القديس يعقوب الكبير بشر في أسيا الصغرى، وأسس السبع كنائس المذكورة في سفر الرؤيا كتب الإنجيل المسمى باسمه وثلاثة رسائل وسفر الرؤيا».
وتابع: «ولقبته الكنيسة برسول المحبة؛ لأن رسائله تفيض بالمحبة، وفي شيخوخته كانوا يحملونه إلى الكنيسة فيردد عبارة واحدة هي: يا أولادي حبوا بعضكم بعضًا».
وتقتصر الكنائس الأرثوذكسية الاحتفال بعيد القديس يوحنا الإنجيلي باقامته في الأديرة القبطية، وذلك نظرًا لقرارات إغلاق الكنائس.