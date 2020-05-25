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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» تحتفل بتكريس كنيسة القديس يوحنا الإنجيلى بالإسكندرية.. اليوم

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:50 ص
كنيسة القديس يوحنا
كنيسة القديس يوحنا الإنجيلي بالإسكندرية
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين؛ بعيد تكريس كنيسة القديس يوحنا الإنجيلي بمدينة الإسكندرية.

ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: «في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس الكنيسة التي بنيت على اسم القديس يوحنا الإنجيلي الرسول في مدينة ‏الإسكندرية».
وأضاف: «فإن القديس يوحنا هو ابن زبدي وأخو القديس يعقوب الكبير بشر في أسيا الصغرى، وأسس السبع كنائس ‏المذكورة في سفر الرؤيا كتب الإنجيل المسمى باسمه وثلاثة رسائل وسفر الرؤيا».

وتابع: «ولقبته الكنيسة برسول المحبة؛ لأن ‏رسائله تفيض بالمحبة، وفي شيخوخته كانوا يحملونه إلى الكنيسة فيردد عبارة واحدة هي: يا أولادي حبوا بعضكم ‏بعضًا».

وتقتصر الكنائس الأرثوذكسية الاحتفال بعيد القديس يوحنا الإنجيلي باقامته في الأديرة القبطية، وذلك نظرًا لقرارات إغلاق الكنائس.

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