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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقفية الشباب تحتفل بمرور 40 عامًا على سيامة الأنبا موسى أسقفًا

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:55 ص
الأنبا موسى
الأنبا موسى
تريزة شنودة
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تحتفل أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، بمرور 40 عامًا على سيامة الأنبا موسى أسقفًا للشباب ومؤسسًا للأسقفية، وذلك بدير الملاك البحري، مقتصرة احتفالاها على عدد قليل من الخدام بها، وذلك للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وسيم الأنبا موسى أسقفًا للشباب، في 25 مايو عام 1980، وذلك بيد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق، والذي ركز اهتمامه على خدمة الشباب، ولذلك تأسست أسقفية خاصة بهم في عهده.

ويركز الأنبا موسى من خلال أسقفية الشباب على دعم وسائل التواصل مع شباب الأقباط منذ تأسيس الأسقفية، حيث في عهده أنطلقت الدورات المتخصصة في شتى المجالات الروحية والاجتماعية بل ودعم المواهب الشبابية أيضًا، كما حرص على تطوير مهرجان الكرازة المرقسية التابع لأسقفية الشباب، وهو مهرجان خلال فترات الإجازات الدراسية لكافة المراحل لأطفال الكنائس وحتى مرحلة الشباب.

كما يحرص الأنبا موسى على مشاركة الشباب اللقاءات الروحية المختلفة، حيث يشارك دائمًا في المؤتمرات الصيفية التابعة لأسقفية الشباب في إطار دعم التواصل معهم، كما كان مؤسسًا للأسر الجامعية والمهرجان الخاص ليكون حلقة وصل مع شباب الجامعات الأقباط من خلال هذه الأسر.

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