رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

في حوار معها لمجلة "الشبكة" اللبنانية، ذكرت الفنانة رجاء الجداوي موقفًا دار بينها وبين المخرج الشهير نيازي مصطفى، حيث كانت وقتها أكبر عارضة أزياء في القطر المصري تماما.وتقول الجداوي: "في مرة دعاني المخرج الشهير نيازي مصطفى للقاء معه، وروى لي قصة كان يعدها للإخراج وكانت بطلة القصة عارضة أزياء، وسألني بعد أن سمعت القصة من ترشحين لهذا الدور فانفجرت بالبكاء".وتابعت: "سارع المنتج خليل دياب يقول لي إن نيازي اختارني مستشارة له أعلم الممثلة التي ستقوم بالدور كيف تتصرف".وواصلت: "وقبلت دور عارضة أزياء في الفيلم كضيفة، وفي الاستوديو قالوا لي سيعطيك رشدي أباظة ورقة، فتلقين عليها نظرة وتقولين له (بكره نتقابل)، بهذه الصورة يتصورون عارضة الأزياء، وقد رفضت طبعًا".