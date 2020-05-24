الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

طمأن الإعلامي وائل الإبراشي جمهور الفنانة رجاء الجداوي على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلا إنه هاتفها قبل قليل وأكدت له أنها بخير وحالتها بلا أي أعراض، لكن حالتها النفسية ليست جيدة.وقال «الإبراشي»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية: «رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وهي تتلقى العلاج الآن بمستشفى الإسماعيلية».وأضاف: «الفنانة رجاء الجداوي لها مكانة كبيرة في نفوس المصريين، لأنها إنسانة تحترم فنها ونفسها ولها عطاء فني وإنساني، هي من الشخصيات التي تتمتع بحالة من الود ليس داخل الوسط الفني فقط، وإنما في دوائر مختلفة حكومية وشعبية».ولفت الإبراشي إلى أن أي مصاب بكورونا يهتز نفسيًا بعض الشيء، مشددًا على أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي تواجه الفيروس بصلابة شديدة.