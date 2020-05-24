توفى متأثرا بـ«كورونا».. «الأطباء» تنعى الدكتور أحمد النني

نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" الدكتور أحمد النني طبيب النساء والتوليد بمستشفى التأمين الصحي ببنها، والذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.كانت النقابة العامة للأطباء نعت ظهر اليوم الدكتور وليد يحيي عبد الحليم طبيب مقيم نساء بمستشفى المنيرة، والذي توفي أيضا متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور أشرف شفيع، مدير مستشفي المنيرة، إن الطبيب يدعي وليد يحي ولم تظهر عليه أعراض للفيروس ولكن قبل وفاته بيومين اشتكى من ضيق في التنفس، وتم توجيه الطبيب لمستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر، وتم إجراء التحاليل له وتطورت حالته وبعد ذلك توفي.