«منع الأسلحة النووية» تدين إعلان أمريكا استئناف التجارب

أدانت بياتريس فيهن الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمديرة التنفيذية للحملة الدولية؛ لمنع الأسلحة النووية والتقارير الأمريكية التي أفادت باستئناف التجارب النووية.وقالت في بيان وزعته في جنيف إن الأمريكيين لايزالون يموتون من تجارب الأسلحة النووية الأصلية، كما أن التجربة ستفجر أي فرصة لتجنب سباق تسلح نووي خطير جديد، كما ستكمل تآكل الإطار العالمي للحد من هذه الأسلحة ويغرق العالم في حرب باردة جديدة.وأوضحت «فيهن» أن الحل متعدد الأطراف فقط هو الذي يمكنه دعم المعاهدات الثنائية التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمزيقها، لافتة إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية هي الحل.