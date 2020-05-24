محمد سامي: بعد نجاح «البرنس» لن أتخلى عن الكتابة

تحدث المخرج محمد سامي، عن تجربة التأليف مؤكدًا أن مسلسل "البرنس"، ليس هو العمل الأول الذي يقوم بتأليفه، ولكنه سبق وألف 4 أفلام، و7 أعمال درامية مع أحمد محمود أبو زيد.وقال خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: "كنت استعين بمؤلف وأحكي له عن قصة العمل وذلك بداية من سبق الإصرار، والأسطورة وولد الغلابة وغيرها، وكنت أشرف على الكتابة بنفسي ولكن وجدت أن هذا الموضوع يأخذ وقتا طويلا جدًا في الكتابة والتعديل".وأضاف: "في هذا العام قررت الاستعانة بنفسي في هذه التجربة لأني الأعلم بتفاصيلها"، موضحًا أنه كتب "البرنس"، في شهرين ونصف، والفكرة كانت موجودة منذ فترة طويلة جدًا وأنه سعيد بالتجربة والعمل كان أسهل في الفكرة والحوار وانتهت المشاكل التي تقع فيها المسلسلات، وخلصنا في 96 يومًا والكل داخل بالثلاثين حلقة وكلهم يعلم بداية العمل ونهايته.وأكد أنه ينوي أن يكمل في هذا المشوار، لأن الناتج خلال هذا العام هو الأفضل وكان مخاطرة بالنسبة لي حتى لا أفقد ما صنعته لنفسي من نجاح في الإخراج، قائلا: "لن أتخلى عن الكتابة".