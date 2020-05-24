زوجة أحمد زاهر تكشف تأثير «فتحي» على حياتهم الشخصية

حكت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، كيف أثرت شخصية «فتحي»، الدور الذي لعبه زوجها في مسلسل «البرنس»، على حياتهم الشخصية.وقالت هدى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «واحد من الناس» مع عمرو الليثي المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد: «نجاح فتحي في مسلسل البرنس كان له ضريبة، وتسببت في أذى نفسي، واقتحمت حياتنا الشخصية بشكل مبالغ فيه».وأضافت أن الهدف من المسلسل هو إمتاع الناس وتوصيل رسالة، لافتة إلى أن أحمد زاهر وصل إلى ذروة شخصية «فتحي» بعد 5 أيام من تصوير المسلسل.وتابعت: أحمد زاهر كان يعيش داخل الشخصية؛ بسبب حبه في تقديمها ووصولها إلى الجمهور بشكل حقيقي.وذكرت أنها شعرت بحدوث شيء جديد هذا العام، أثناء تواجدها في موقع التصوير، قائلة: «ما رأيته في التصوير مع الموسيقى التصويرية، وأداء الممثلين، والمونتاج، عكس ذلك وأدى إلى حدوث شيء مختلف».مسلسل «البرنس» من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من: محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.