وكيل صحة السويس يزور المستشفى العام والحميات

تفقد وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور فيصل جودة، مستشفى السويس العام والحميات، للاطمئنان على سير العمل وتواجد الطاقم الطبي (أطباء وتمريض وإداريين) في أول أيام عيد الفطر المبارك.وقدم جودة للطواقم الطبية والتمريض والإداريين جزيل الشكر والتقدير على تواجدهم والتزامهم بالعمل في جميع الأقسام بالمستشفيات بشكل عام والأطباء المسئولين عن مستشفيات وأقسام العزل الخاص بمصابي فيروس كورونا المستجد بشكل خاص، وقدم لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك.وأكد مدير مديرية الصحة بالسويس على تقديره الكامل للأطباء والدور الذي يقدمونه خاصة في ظل هذه الظروف.