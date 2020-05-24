نبيل الحلفاوي ينفعل على متابعيه في «تويتر»

انفعل الفنان نبيل الحلفاوي على بعض متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر» بسبب نسب تصريحات خاطئة له.وقال نبيل الحلفاوي في تغريدته: «إحنا خلقنا ضيق خلقة.. وموضوع كورونا ده مضيقه زيادة.. أي كلام يتحط على لساني أو أي نصائح ممن لم يفهم أصلا ما كتب سأريحه من صفحتي نهائيا، لم تعد لدينا قدرة على المذكرات التفسيرية».ويعد الفنان نبيل الحلفاوي من أكثر النجوم نشاطًا عبر موقع «تويتر» وأكثرهم تفاعلًا مع جمهوره رغم حرصه على عدم الظهور التليفزيوني.