بعد سيطرة الجيش الليبي.. هبوط طائرتين تركيتين في مصراتة

هبطت طائرتان تركيتان، الأحد، بمطار مصراتة الليبي الذي تسيطر عليه قوات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.وأعلن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية التابعة للجيش الليبي استعادت مناطق واسعة من سيطرة ميليشيات الوفاق والمسلحين السوريين التابعين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلنا عن قتل أكثر من 1000 مسلح سوري ووقوع 22 أسير.وأضاف المسماري: «ما يقوم به الجيش الليبي إعادة تموضع وليس انسحابا»، مشيرا إلى إسقاط 13 طائرة مسيرة تركية في إطار العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.وتابع: «القوات الجوية بدأت باستعادة السيادة الكاملة على عدة مناطق ليبية».