الرئيس الموريتاني يجري مباحثات مع ولي عهد أبوظبي

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وذكر بيان رسمي بثته الإذاعة الموريتانية أن الرئيس الغزواني تبادل مع ولي العهد التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما استعرضا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ من أبرزها العلاقات الثنائية الممتازة وسبل تعزيزها وتوسيعها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين.كما بحث الجانبان تطورات فيروس كورونا المستجد، وتبادلا وجهات النظر حول أفضل السبل التي ينبغي القيام بها للحيلولة دون انتشار هذه الجائحة، وكذا الطرق الكفيلة بتخفيف آثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية على مستوى البلدين والعالم.