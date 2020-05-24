حملة لإزالة إعلانات الحي الـ11 بالشيخ زايد في أول أيام العيد

كلف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، المهندس محمد عرابي، نائب رئيس جهاز المدينة، بشن حملة بأحياء المدينة طبقا لخطة الجهاز أثناء فترة إجازة عيد الفطر المبارك.وقال نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، في تصريحات لـ«الدستور»، إن العمل لا يتوقف بجهاز المدينة، حيث أسفرت الحملة أول أيام عيد الفطر عن إزالة معظم الإعلانات المخالفة الموجودة على جدران العمارات بالحي ال11 بالتعاون مع رئيس الحي وإدارة الإعلانات وإدارة التنمية بالجهاز.وأوضح نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أنه يجري حاليا أعمال نظافة الحي من الإعلانات المخالفة، موضحا أن غرفة عمليات الطوارئ بالجهاز تعمل بكامل طاقتها خلال العيد.