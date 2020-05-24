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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصادرة ملاهي شعبية وتحرير محاضر لمحال تجارية بالقليوبية

الأحد 24/مايو/2020 - 06:45 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة تفقدية شاملة لكل القطاعات بمدن المحافظة وخصوصا متابعة منظومة النظافة وإزالة الإشغالات ومتابعة حظر المحلات.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة لرفع تجمعات وتراكمات بؤر القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، وإزالة كافة الإشغالات بنطاق المحافظة والتواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وجاءت توجيهات المحافظ للتأكد من استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

بدأ المحافظ اليوم جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي وعزبة السوق وحرم الرياح التوفيقي بمدينة بنها، حيث تم إزالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل، والذين يفترشون الطريق العام ويتسببون في ضيق الطريق وتكدس بالحركة المرورية كما تم تحرير محاضر لكل المخالفين.

كما اشتملت الجولة أيضا على حملة للنظافة وإزالة الإشغالات بمدينة بنها من بينها إزالة مكان لبيع هياكل السيارات بمنطقة عزبة البرنس، وإزالة إشغالات بمنطقة وابور الثلج والمنشية وخلف محطة القطار.

كما تابع المحافظ الجولة بتفقد شوارع مدينة شبرا الخيمة بحي شرق، حيث تفقد المحافظ سوق الأحد خلف شارع نادي البلاستيك، وقد أصدر تعليمات بتطويره وإزالة تراكمات القمامة به أولا بأول ومراعاة المظهر الحضاري للمنطقة بالكامل.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة بمدينة شبرا الخيمة شارع أحمد عرابي، حيث تم ضبط عدد من أصحاب المحلات التي خالفت قرار رئيس مجلس الوزراء وعدم الغلق، حيث تم تحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتسليمهم لقسم أول شبرا الخيمة.

كما تم ضبط أحد المخالفين لقيامه بعمل منطقة لملاهي الأطفال بالمخالفة، وتم تحرير محضر بالمخالفة أيضا ومصادرة الأجهزة والمعدات بالملاهي.

ووجه المحافظ خلال جولته اليوم رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ للحفاظ على صحة المواطنين ضمن خطة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن إغلاق الكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية ومتابعة إغلاق المحال التجارية والمولات ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وناشد "الهجان" المواطنين بالبقاء في منازلهم هذا العيد حرصا على صحتهم وسلامتهم، وللوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم توفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية وتوفير الكميات المناسبة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، كما سيتم تكثيف الحملات التموينية خلال أيام عيد الفطر المبارك لضبط الأسواق والأسعار.

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