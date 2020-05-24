غادة والي تشيد بدراما رمضان 2020

أشادت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي سابقا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، بدراما رمضان ٢٠٢٠، مؤكدة أنها تواصلت مع منتجين وكتاب سيناريو منذ عام ٢٠١٦ لتناول الآثار السلبية للتدخين والمخدرات.وأضافت غادة والي في تدوينة لها على «تويتر» أن متابعة الدراما الرمضانية تمت من خلال مرصد صندوق وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.وقدمت الشكر للمخرج محمد سامي وكل أسرة مسلسل البرنس لتناوله قضية التعاطي ضمن السياق الدرامي الذي أعده صندوق مكافحة التعاطي، وهو ما تناوله أيضا مسلسل خيانة عهد.وتوقعت أن تكون مشاهد التعاطي والإدمان في رمضان ٢٠٢٠ أقل بكثير من الأعوام السابقة.