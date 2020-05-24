تداعيات كورونا.. بكين تحجب أهم مؤشراتها الاقتصادية لأول مرة منذ 18 عاما

عصف فيروس كورونا بثاني أكبر افي العلما، وسادت حالة من الركود والصمت في اجتماع البرلمان الصيني هذا العام، خاصة بعد أن تخلت الصين عن هدفها للنمو السنوي للمرة الأولى منذ أكثر من 18 عامًا.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن أمر حجب تقرير عمل رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، يعد المرة الأولى التي لا تضع فيها الصين هدفا للناتج المحلي الإجمالي منذ 2002، أي منذ 18 عاما.وكانت سائل الإعلام الرسمية الصينية، نقلت عن الرئيس شي جين بينج قوله إن بلاده كان، ستحدد هدف نمو الاقتصاد السنوي عند 6% لو لم تحدث جائحة فيروس كورنا والمستجد.ولفتت الوكالة إلى أن الاقتصاد الصيني، انكمش بنسبة 6.8% في الربع الأول، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد الذي بدأ في مدينة ووهان الواقعة وسط الصين.وقال لي في بداية اجتماع البرلمان "لم نضع هدفا محددا للنمو الاقتصادي للعام، في الأساس لأن وضع الوباء العالمي والوضع الاقتصادي والتجاري تكتنفهما الضبابية بشدة، وتواجه التنمية الصينية بعض العوامل غير القابلة للتنبؤ".وحذر من أن الاستهلاك المحلي والاستثمار والصادرات تتراجع، وأن الضغط على التوظيف يرتفع بشدة، بينما تتنامي المخاطر المالية.ووفقًا لتقرير رئيس الوزراء الصيني فإن الصين، حددت هدفا لتوفير ما يزيد عن 9 ملايين وظيفة هذا العام، بعد أن كان الهدف لا يقل عن 11 مليون وظيفة في 2019.وأضاف لي "تستهدف الصين عجزا لميزانية 2020 عند ما لا يقل عن 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 2.8 ٪ في العام الماضي، وحددت حصة إصدارات السندات الخاصة بالحكومات المحلية عند 3.75 تريليون يوان ما يساوي 527 مليار دولار، ارتفاعا من 2.15 تريليون يوان".ويعادل التحفيز المالي في تقرير لي نحو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي للصين وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى التدابير المالية المعلنة.