بالأسماء.. تعيين 318 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا حمل رقم ۲۳۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعيين 318 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة دفعة 2014.يأتى ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاریخ 14 أبريل 2018، وبناء على ما عرضه وزير العدل.