هال سيتي يعلن إصابة 2 بكورونا

أعلن نادي هال سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم، إصابة 2 بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت اختباراتهما إيجابية.ومن غير المعروف ما إذا كان المصابين من اللاعبين أو الطاقم التدريبي للفريق الأول، لكن النادي أشار إلى أن كل منهما لا يشعر بأي أعراض للمرض.وأوضح النادي في بيانه الذي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أن السرية الطبية تعني أنه لن يتم الكشف عن أسماء (المصابين) ويطلب النادي احترام ذلك.وأضاف النادي: «سيعزل الثنائي اللذان لا يعانيان من أي أعراض ولا من أي آثار سيئة، لمدة سبعة أيام - تماشيا مع البروتوكولات المنصوص عليها في إرشادات رابطة دوري البطولة - قبل اختبارهما مرة أخرى في وقت لاحق».