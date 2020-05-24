الأنبا غبريال يهنئ محافظ بني سويف بعيد الفطر

بعث الأنبا غبريال أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني سويف، اليوم الأحد، برسالة تهنئة لمحافظ بني سويف، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال الأنبا غبريال في رسالة التهنئة: "أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى المصريين جميعًا بكل خير".كما تقدم بالتهنئة لعدد من قيادات محافظة بني سويف من بينهم مدير أمن المحافظة ومدير الرقابة الإدارية، وئيس جامعة بني سويف.واختتم الأنبا غبريال رسالته: "كما تهنئ الإيبارشية أعضاء مجلس النواب وكل رجال الدين الإسلامي وكل شعب بني الكرام، حفظ الله مصر رئيسا وحكومة وشعبا".