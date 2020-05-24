كورنيش الإسكندرية بلا زوار في أول أيام العيد

على غير العادة، خلا كورنيش الاسكندرية لأول مرة من المواطنين بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".وواصلت قوات التأمين الشرطية غلق طريق الكورنيش لمنع وجود المواطنين بالسواتر الحديدية ومنع سير سيارات النقل العام والخاص، وتيسير السيولة المرورية بالشوارع الجانبية.جاءت هذه الإجراءات جراء قرارات مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين، بدءا من اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر، وحتى يوم الجمعة، اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الحكومة خلال فترة عيد الفطر.كما تشمل الإجراءات التى سيتم تطبيقها بدءا من اليوم وحتى انتهاء اجازة عيد الفطر غلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية أمام الجمهور.كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، مع استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، وتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.