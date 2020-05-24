كمال أوغلو: أردوغان متورط في إذاعة الأغاني من المساجد

اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كلتشدار أوغلو، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسئول عن واقعة بث الأغاني من مآذن مساجد محافظة إزمير، وفقا لموقع تركيا الآن.وقال كمال أوغلو، في حوار له مع جريدة «جمهورييت»: طالما الرئيس لا يسعى لعقاب المسئولين عن بث الأغاني من مآذن مساجد إزمير، وقرر أن يدفع حزب الشعب الجمهوري فاتورة هذه الواقعة، فهذا يعني أنه هو الفاعل الحقيقي.وأضاف: "ما دام الرئيس يلقي اللوم في قضية إذاعة أغنية (بيلا تشاو) من بعض جوامع إزمير، ولا يبحث عن الفاعلين، فهذا له تفسير واحد، وهو أن الرئيس هو من فعل ذلك".وتابع: «نحن نفهم الحقيقة، ونراها جلية من قول رئيس مجلس الإذاعة والتليفزيون أنه لا يفعل شيئًا للشخص الذي صرح علنًا بقتل المعارضين، كما أنه لا يتعامل مع أي حدث دون تعليمات، وهذا يوضح الانحلال في الدولة، وفقدان الجدارة».