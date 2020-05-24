أحمد زاهر من «البرنس» إلى «زنزانة 7»

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته الشديدة لكل ردود الأفعال التي تلقاها حول مسلسل "البرنس" الذي شارك بطولته مع الفنان محمد رمضان وروجينا ونخبةمن الفنانين، خلال موسم رمضان الماضي.وقال "زاهر" لـ"الدستور" إنه تلقى تهديدات حقيقية طريفة من قبل الجمهور الذي تأثر واستفز من شخصية "فتحي البرنس" الذي جسدها ضمن أحداث المسلسل، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية منذ عرضه عليه من قبل المخرج محمد سامي استفزته هو شخصيًا وحمسته لتجسيدها، مؤكدًا أن محمد سامي "وش السعد" عليه ودائمًا يتاعونون معًا في أعمال ناجحة ومميزة، خاصة وأن هناك كيميا بينهما.وعن فيلمه الجديد "زنزانة 7" قال "زاهر" إنه كان من المقرر استئناف العمل فور انتهاء الموسم الرمضاني الماضي، ولكن لم يحددوا موعد معين لاستئناف التصوير وغالبًا سوف يكون بعد انتهاء موسم العيد الجاري، متمنيًا تحسن الأحوال والظروف التي نمر بها من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتً إلى انهم يتبقى لهم ما يقرب من نصف مشاهد العمل.