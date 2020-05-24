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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

الأحد 24/مايو/2020 - 03:10 م
بـ100 وش
بـ100 وش
نضال ممدوح
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قال الناقد الفني محمود عبد الشكور حول مسلسل " بــ100 وش"٬ خلال تدوينة له عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك: انتهت حلقات " ب100 وش" كتابة عمرو الدالى وأحمد وائل واخراج كاملة أبو ذكرى بطريقة ظريفة وذكية: القبض على إحدى عضوات الفريق، وخيانة عضو آخر للفريق، وفشل الحصول على النقود، ولكن الفريق ما زال يغنى، ما زالوا يحلمون بالثروة واللعب، ما زالت الخطوط مفتوحة لمزيد من اللعب لو أرادوا، والمتفرج المثقل بالتواطؤ على السرقة والنصب بالمشاهدة والإعجاب، سعيد باللعبة التى اندمج فيها، ولم يدفع ثمنها، ربما يشعر بالارتياح لفشل السرقة، ولكنه سعيد لأن الفريق موجود، وقادر على اللعب والإضحاك مرة أخرى.

تابع "عبد الشكور": من أمتع المسلسلات فى السنوات الأخيرة، بإتقانه تفاصيل النوع الذى يعمل عليه، وباتقانه لحبكات اللعبة، وبنماذجه البشرية العجيبة والفهلوية، فى رسم الشخصيات المرحة، وفى الألعاب البصرية التى تناسب ألعاب الدراما، ما يدفعنا إلى الحديث عن " دراما كوميكس مصرية متقنة الصنع".

واستطر: "اجتماعيا هناك لمسات خاصة ذكية عن الحالمين بالثراء من الفقراء، نجلاء مثلا وشخصيتها البديعة، وهناك سخرية من التدين الشكلى الذى يجعل أفراد فرقة النصب يرددون الفاتحة، ويحلفون بالأيمان المغلظة، ويدعون الله أن يوفقهم، ثم إنهم جميعا من الظرفاء الموهوبين والاذكياء، ذكاء كان يمكن الاستفادة به فى طريق آخر، ولكنهم أيضا طماعون، أحبوا اللعب مثلما أحبوا الثراء".

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