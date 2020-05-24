17 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في عموم لبنان إلى 1114 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الأحد – أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 2410 شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.