حبس سائق اغتصب طفلة بائعة مناديل بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس سائق بتهمة اغتصاب طفلة تبيع المناديل داخل منزل مهجور، بدائرة قسم القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفلة فاقدة الوعي بطريق السخنة، وملقاة بأحد الأماكن المهجورة، فتم نقل الطفلة للمستشفى.وقالت الطفلة إن سائقًا عرض عليها توصيلها لمسكنها، ولكنه توجه لمنطقة في الصحراء داخل منزل مهجور وقام باغتصابها وضربها على رأسها بألة حديدية، مما أدى لإصابتها في الرأس ظنًا منه أنها توفيت.ولكن الأهالي نقلوها للمستشفى واعترفت بكل تفاصيل الحادث، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم الذي أقر بارتكابه للحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.