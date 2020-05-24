محافظ الإسماعيلية: لم نرصد أي تجمعات في أول أيام العيد

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، إن المحافظة لم ترصد أي تجمعات للمواطنين في جميع الحدائق، والمنتزهات، والشواطئ، والأندية للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا للإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، ومنع أي تجمعات للمواطنين.جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ، للمرور على الحدائق، والمتنزهات، رافقه خلالها المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء مجدي مصطفى، نائب مدير أمن الإسماعيلية، واللواء منصور لاشين، مساعد مدير الأمن، ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وقد شملت جولة المحافظ ومرافقيه تفقد شارع محمد علي، والطريق الدائري، وحدائق الملاحة، ومنطقة نمرة 6، وشاطىء بحيرة التمساح، وكوريش طريق الجيش على بحيرة الصيادين، ومنطقة الغابة الشجرية.وقد أشاد المحافظ بمدى وعي المواطنين وتقديرهم،واحترامهم للالتزام بقرارات الحظر، كما أشاد بجهود رجال الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية لتحقيق الهدوء والاستقرار فى الشارع.