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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قتال مسلح بين الفصائل الموالية لتركيا في «رأس العين» السورية

الأحد 24/مايو/2020 - 01:49 م
سوريا
سوريا
سميرة إبراهيم
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة في منطقة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة الشمالي بسوريا، بين عناصر من فصيل "صقور الشمال" من جهة، وعناصر من الفرقة 20 من جهة أخرى، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاشتباكات، وذلك ضمن القتالات المسلحة المتواصلة بين الفصائل الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصيل "أحرار الشرقية" من جهة، وفرقة "الحمزات" مدعومة بقوات من "الشرطة العسكرية" من جهة أُخرى، وذلك في بلدة تل حلف بريف "رأس العين" شمال الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات عن إصابة عنصرين من "أحرار الشرقية" وعنصر من فرقة "الحمزات"، فيما لم ترد معلومات عن أسباب الاقتتال حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري في 14 مايو الجاري، أن خلاف بين فصائل “فيلق الرحمن” و“السلطان مُراد” ولواء “المعتصم” تطور لاندلاع عراك مسلح فيما بينهم في قُرى أهراس وسودا وليلان في ريف تل تمر الشمالي الغربي وريف رأس العين الغربي شمال الحسكة.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، يعود سبب الخلاف على تقاسم مسروقات بعض المنازل في المنطقة والسيطرة عليها.

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