بسبب «كورونا».. الهدوء يخيم على شوارع أسوان في العيد

شهدت كافة الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات بمختلف قرى ومدن ومراكز محافظة أسوان، بالتزامن مع أولى أيام عيد الفطر المبارك، إلتزام كامل من المواطنين بعدم التجمعات، وذلك وتفعيلاً لحزمة الإجراءات التى أقرتها الحكومة وأعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مؤخراً لمجابهة فرص إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وسادت حاله من الهدوء، في الأماكن الترفيهية، التى كانت تمتلئ بالأهالي في الأعوام الماضية، إلا أن أزمة كورونا المستجد كان لها تأثيرًا قويًا لمنع الأهالي من النزول من منازلهم للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحتهم وأولاده.وكان تم إذاعة تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك، عبر إذاعة القرآن الكريم، بجميع المساجد الكبرى على مستوى محافظة أسوان ومراكزها، وأنه بمجرد الانتهاء من التكبيرات تم غلق المذياع وخروج الأئمة من المساجد مباشرة.