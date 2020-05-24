«أبوالغيط» ينعي سفير الجامعة العربية في مقديشيو

نعي أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بمزيد من الحزن والأسى، السفير حمود بن سمران الحويطي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الصومال ومبعوث الأمين العام إلى الصومال والذي وافته المنية مساء أمس في مقر إقامته بالبعثة في مقديشيو.وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، اليوم الأحد، فقد أعرب أبوالغيط، بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن جميع موظفي الأمانة العامة، عن خالص تعازيه إلى أسرة الفقيد، والدبلوماسية السعودية التي كان ينتمي إليها الدبلوماسي الراحل قبل التحاقه للعمل بالجامعة العربية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان.تجدر الإشارة إلى أن الفقيد كان مثالًا طيبًا للدبلوماسي العربي النشيط المؤمن بقضايا أمته حيث خدم بكل جهد وإخلاص منذ تعيينه عام ٢٠١٦ في الصومال سواء لدعم جهود التنمية أو تحقيق مبادرة تعريب الدستور الصومالي الانتقالي، أو الإشراف على الأشكال المختلفة للدعم العربي الإنساني إلى الجهات المعنية في الصومال.وقد استحق مؤخرًا وسامًا فخريًا من الحكومة الصومالية على تفانيه في تعزيز التواصل المؤسسي بين جامعة الدول العربية والحكومة والشعب الصومالي.