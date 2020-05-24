محاسب يدعي سرقة ربع مليون جنيه ويحرر محضرًا في التبين لإخفاء جريمته

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، في كشف ملابسات واقعة اختلاق سائق لسرقة مبلغ مالى من السيارة قيادته بالقاهرة.تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من شخصين (محاسب مقيم بالقاهرة، سائق له معلومات مسجلة) وأقر الأول باتفاقه مع الثانى على السفر إلى محافظة المنيا لإحضار مبلغ مالى (244800 جنيه) من أحد الأشخاص لوجود معاملات تجارية بينهما، وعقب استلام الثانى المبلغ المالى المشار إليه، حدث عطل بالسيارة قيادته "يعمل عليها كسائق" بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم لنفاد الوقود، فتوجه لمحطة بنزين كائنة بذات المنطقة، وفور عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها.ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات لم يُستدل على صحة البلاغ، وبإعادة مناقشة الثانى وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله واعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية فخطط للاستيلاء على المبلغ المالى واختلاقه واقعة السرقة، وتم بإرشاده ضبط مبلغ (238 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة داخل السيارة قيادته وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.وأمر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية.