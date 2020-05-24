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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف غموض السطو المسلح على سيارة محملة بالسجائر في الجيزة

الأحد 24/مايو/2020 - 11:49 ص
السطو المسلح
السطو المسلح
مريم جبل _عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن، في كشف غموض واقعة السطو المسلح على سيارة مُحملة بكمية من السجائر وبها مبالغ مالية، وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من شخصين (سائق، فرد أمن)، بشركة سجائر كائنة بمنطقة أبورواش، أنه أثناء سيرهما بسيارة ميكروباص "ملك الشركة" بدائرة القسم فوجئا بإحدى السيارات "فان" يستقلها ثلاثة أشخاص مجهولين قام أحدهم بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته فى الهواء دون إصابات، وقاموا باستيقافهما والاستيلاء منهما على السيارة وبداخلها (كراتين سجائر "أنواع مختلفة"- مبلغ مالى "من حصيلة التوزيع") وهربوا، والعثور فى وقت لاحق على السيارة بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (7 أشخاص لهم معلومات مسجلة "أحدهم موظف سابق بشركة السجائر محل عمل المُبلغين").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 6 منهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش - ثلاث طلقات من ذات العيار - سيارة "فان"، المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرروا أنه نظرًا لسابقة عمل المتهم الهارب بالشركة وعلمه بتحركات السيارة ووجود سجائر ومبالغ مالية بها قاموا بالاتفاق على سرقة السيارة محل الواقعة، حيث قام المتهمون بمراقبة السيارة الخاصة بالشركة "باستخدام تروسيكل خاص بأحد المتهمين" وقاموا باستيقافهما "باستخدام السيارة المضبوطة قيادة أحدهم" وأطلق أحدهم عيار خرطوش فى الهواء من السلاح المضبوط، واستولوا على السيارة وهربوا بها وقاموا بنقل المسروقات على سيارة ربع نقل، ثم تخلوا عن السيارة المستولى عليها بمكان العثور، وتم بإرشادهم ضبط ( 17 كرتونة سجائر - مبلغ مالى "من حصيلة المسروقات") وكذا ضبط السيارة الربع نقل والتروسيكل المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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