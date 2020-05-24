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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في أول أيام العيد.. جامعة طنطا تطلق مبادرة صحية لمواجهة كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 10:21 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أطلقت جامعة طنطا اليوم مبادرة "صحتك.. مستقبل بلدك" تحت شعار "عيدك في البيت"، والتى توجه الدعوة للطلاب وأسرة الجامعة للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وقضاء العيد في البيت لتجنب العدوى بالفيروس.

وأكد الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، أن المبادرة جاءت تعزيزًا للجانب الوقائي في مواجهة الفيروس، حيث تدعو بعدم الخروج، وتجنب الزحام والمصافحة باليد؛ مشيرًا إلى أن هذا الوباء اجتاح العالم أجمع، نتيجة قله الوعي وهو ما تسبب فى انتشار الوباء بصوره كبيره، مطالبًا أسرة الجامعة بالحيطة والحذر واتباع الاشتراطات الصحية حفاظًا على أنفسهم وأسرهم بالجلوس فى المنازل والبعد عن الزحام.

وأشار الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن المبادرة جاءت انطلاقًا من الدور المجتمعي للجامعة، حيث تدعو طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها للاحتفال بعيد الفطر المبارك على نطاق الأسرة الصغيرة وقضاء أجمل الأوقات معها، مضيفًا أنه فى حالة الخروج من البيت يجب الالتزام بكافة التعليمات والقواعد التى اعلنتها الدولة، والالتزام بتوقيت الحظر، والتباعد الاجتماعي، من أجل مستقبل بلدنا، والعبور من هذه المحنة إلى بر الأمان.

ودعا الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أبناء الجامعة بالالتزام بالبيت حفاظا على صحتهم، مؤكدًا بأن المحافظة على الصحة هي جزء لا يتجزأ من مستقبل الوطن، مهنئًا أبنائه طلاب الجامعة بخلال عيد الفطر المبارك، مؤكدًا دعوته إلى أبنائه الطلاب على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم والتى تعد جزء لا يتجزأ من مستقبل هذا الوطن.

ومن جانبه أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن الأبحاث الطبية تشير إلى خطورة نقل العدوي عبر الزحام وأماكن التجمعات العامة، لذا يدعو أسرة الجامعة بالالتزام بالبيت خلال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالا لحرص واهتمام الجامعة بالمشاركة في الخريطة العالمية للأبحاث الطبية حول فيروس كورونا وتنظيمها لمؤتمرها الافتراضي الأول حول فيروس كورونا ومستقبل العالم ما بعدها في الفترة من 27 – 28 فى الشهر الحالي.

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