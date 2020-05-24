1127 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، 1127 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 97048، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.وذكرت الجامعة، المسئولة عن إحصاء وفيات وإصابات فيروس كورونا والتي تتخذ بالتيمور مقرًّا -وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد - أنه سُجّلت في البلاد رسميًا 1.621.658 إصابة بكوفيد-19، وهو العدد الأعلى في العالم.