سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 24-5-2020 فى البنوك المصرية
الأحد 24/مايو/2020 - 04:27 ص
ياسمين محمودطباعة
شهد سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 24-5-2020، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل سعر الدينار الكويتى بالبنك المركزي51.15 جنيه للشراء وللبيع 51.56 جنيه، مقابل تسجيله أمس 51.11 جنيه للشراء وللبيع 51.61 جنيه.
ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:
واستقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل 49.88 للشراء وللبيع 51.44، أما بنك المركزي51.15 للشراء وللبيع 51.56،، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 50.69 وللبيع 51.51، مقابل تسجيله أمس 50.68 للشراء وللبيع 51.51.
وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة للشراء 50.46 وللبيع 51.58، وفي بنك الامارات الوطني سجل للشراء 56.94 وللبيع 59.32، أما بنك سي اي بي فسجل للشراء 49.01 وللبيع 51.55.
أما بنك الاسكندرية فسجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء 40.78 وللبيع 42.17، بنك القطري الوطني فسجل للشراء 51.11 وللبيع 49.76، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.19 وللبيع 51.51، أما بنك بلوم فسجل 51.07 للشراء وللبيع 51.38.
وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 50.73 وللبيع 51.53، اما البنك عودة فسجل 50.46 وللبيع 51.58، وفي بنك كريدي اجريكول سجل للشراء 50.32 وللبيع 50.70، وفي بنك التنمية الصناعية فيسجل 50.15 وللبيع 51.51.
أما البنك العربي الأفريقي فسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء 49.71 وللبيع 51.32، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.13 وللبيع 51.51، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 49.01 وللبيع 51.58، أما المصرف المتحد فسجل للشراء 47.84 وللبيع 51.44.
أما بنك التعمير والاسكان فسجل للشراء 48.35 وللبيع 51.45، وسجل بنك أبو ظبي الإسلامي فسجل للشراء 48.88 وللبيع 50.98، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 48.96 وللبيع 52.56.
ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:
سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة أمام الجينه المصري
واستقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل 49.88 للشراء وللبيع 51.44، أما بنك المركزي51.15 للشراء وللبيع 51.56،، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 50.69 وللبيع 51.51، مقابل تسجيله أمس 50.68 للشراء وللبيع 51.51.
وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة للشراء 50.46 وللبيع 51.58، وفي بنك الامارات الوطني سجل للشراء 56.94 وللبيع 59.32، أما بنك سي اي بي فسجل للشراء 49.01 وللبيع 51.55.
أما بنك الاسكندرية فسجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء 40.78 وللبيع 42.17، بنك القطري الوطني فسجل للشراء 51.11 وللبيع 49.76، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.19 وللبيع 51.51، أما بنك بلوم فسجل 51.07 للشراء وللبيع 51.38.
وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 50.73 وللبيع 51.53، اما البنك عودة فسجل 50.46 وللبيع 51.58، وفي بنك كريدي اجريكول سجل للشراء 50.32 وللبيع 50.70، وفي بنك التنمية الصناعية فيسجل 50.15 وللبيع 51.51.
أما البنك العربي الأفريقي فسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء 49.71 وللبيع 51.32، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.13 وللبيع 51.51، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 49.01 وللبيع 51.58، أما المصرف المتحد فسجل للشراء 47.84 وللبيع 51.44.
أما بنك التعمير والاسكان فسجل للشراء 48.35 وللبيع 51.45، وسجل بنك أبو ظبي الإسلامي فسجل للشراء 48.88 وللبيع 50.98، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 48.96 وللبيع 52.56.