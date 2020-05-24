سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 24-5-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة أمام الجينه المصري



أما البنك العربي الأفريقي فسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء 49.71 وللبيع 51.32، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.13 وللبيع 51.51، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 49.01 وللبيع 51.58، أما المصرف المتحد فسجل للشراء 47.84 وللبيع 51.44.



أما بنك التعمير والاسكان فسجل للشراء 48.35 وللبيع 51.45، وسجل بنك أبو ظبي الإسلامي فسجل للشراء 48.88 وللبيع 50.98، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 48.96 وللبيع 52.56.

