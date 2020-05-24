موسى: أبوإسماعيل إرهابى ولو تولى مصر لحولها لأفغانستان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحمد الرافعي جسد دور الإرهابي رفاعي سرور بإتقان شديد، مردفًا «بشعر أن من يتحدث حازم صلاح أبو إسماعيل بطريقة كلامه ونظراته».وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن حازم صلاح أبو إسماعيل أخطر إرهابي ولو كان تولى الرئاسة كانت مصر أصبحت مثل أفغانستان.وأشار أحمد موسى، إلى أن حازم صلاح أبو إسماعيل قريب من فكر أبو بكر البغدادي، مطالبًا بإنتاج مسلسل عن واقعة الواحات لإبراز بطولات رجال الجيش.وأكد أن، أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية سيلقون نفس مصير الخائن الإرهابي هشام عشماوي، وأن حق المصريين لن نتركه فمصر لا تترك حقوق أبنائها.وأوضح أن، أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية خونة وعملاء، فيروجون أنه لو قتل أحد أعضاء الجماعة الإرهابية ألف مصري فلا يستحقون الإعدام.