توزيع الهدايا والبالون على مصابي كورونا بـ«عزل النجيلة» (صور)

احتفلت مستشفى النجيلة المركزي منطقة العزل الأولى في محافظة مطروح، بحلول عيد الفطر المبارك، حيث تم توزيع الهدايا والبالون على جميع المصابين داخل المستشفى لإدخال البهجة والسرور عليهم وذلك تحت قيادة الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة المركزي ونائبه الدكتور محمد طالب.وأوضح الدكتور محمد طالب نائب مدير مستشفي النجيلة المركزي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبدالغني وكيل الوزارة بمطروح، وتحت قيادة الدكتور محمد علي مدير المستشفى، تم المرور على جميع المرضى وتوزيع الهدايا وتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك.وأضاف طالب أنه تم تشغيل الصوتيات الخاصة بالعيد في السماعات الداخلية للمستشفى لإدخال الفرحة والسعادة عليهم، مقدما الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى وخاصة من ساهم في خروج هذا العمل الجليل بتلك الصورة الرائعة وخاصة فريق التمريض.