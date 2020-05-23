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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد السقا يكشف مفاجأة عن مشهده في مسلسل الاختيار

السبت 23/مايو/2020 - 10:11 م
أحمد السقا
أحمد السقا
أحلام عبدالرحمن
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كشف الفنان أحمد السقا كواليس المشهد الذي صوره في مسلسل الاختيار، قائلا إنه عرض عليه واعتذر عنه لأنه كان في لبنان، ثم عاد وخضع 14 يوما في الحجر الصحي.

وأضاف السقا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى: «بعد الحجر الصحي خضعت لعملية جراحية، وكلموني تاني عشان المشهد، فصورته بعد العملية بيومين».

وأردف: «بحثت عن ابن تيمية قبل ما أصور المشهد، المشهد كان عايز قلب جامد، معتقدش إن فيه ناس هتبقى مبسوطة بيه».

ووصف السقا عشماوي بالفرخة، قائلا: «اللي قريته عنه إنهم لما قبضوا عليه كان ممكن يفجر نفسه لكنه خاف ومفجرش».

ووجه السقا الشكر لصناع العمل، متمنيا أن يشارك في عمل مشابه يؤثر في الناس مثلما فعل أمير كرارة ومن معه.

وأكد أن مشهده في مسلسل الاختيار له معزة خاصة جدًا لديه، لأنه يعكس القضية التي يتمسك بها في مواجهة الأفكار الظلامية وتوضيح صحيح الدين، مشيرًا إلى أنه خصص قناة على يوتيوب من أجل توعية الأطفال بخطورة الأفكار التكفيرية.

وأردف: «القناة للأطفال مواليد 2011 اللي شافوا سواد وإرهاب وكورونا ومشافوش حاجة كويسة.. أنا من الجيل اللي تأثر بفيلم الرصاصة لا تزال في جيبي.. أقسم بالله نيتي كانت خالصة لله سبحانه وتعالى وأنا بعمل المشهد».

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