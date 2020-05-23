خالد بن سلمان يؤكد وقوف السعودية مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام

أكد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، اليوم السبت، وقوف المملكة العربية السعودية مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام.وقال بن سلمان، في تغريدة على موقع التدوينات "تويتر"، إن بلاده تطلع لأن يعود العراق أحد أعمدة العرب قويا ناهضا من جديد، مؤكدا: "نتطلع أن يحصل الشعب العراقي على الحياة التي يستحقها في خير وسلام".