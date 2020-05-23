موسكو تدرس سبل الرد على انسحاب واشنطن من اتفاقية الأجواء المفتوحة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم السبت، أن روسيا تدرس مختلف خيارات الرد على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأجواء المفتوحة.وقال ريابكوف: بدأنا بدراسة خيارات مختلفة، وموقفنا مرن، ولا نندفع، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل أي شيء لأنها دولة لا تأخذ القانون الدولي أو التزاماتها في مختلف المجالات بالسبان. ربما كانت معاهدة الأجواء المفتوحة تعوقها من القيام بخطوة ما.وأشار إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي آفاق لإبرام اتفاقية جديدة، مُضيفًا: "المعاهدة تعمل بشكل جيد وتساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الأوروبي. من المؤسف أن تنسحب الولايات المتحدة من هذه المعاهدة".