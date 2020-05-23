16712 إصابة و279 وفاة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، السبت، تسجيل 22 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 16712 حالة، و279 حالة وفاة.ورفع الاحتلال الإسرائيلي العديد من القيود التي تم فرضها، منذ بداية أزمة كورونا، في ظل انحسار انتشار الفيروس لديها بشكل ملحوظ.وشملت إجراءات رفع القيود، إعادة حركة المواصلات العامة تدريجيا، واستئناف العملية التعليمية داخل المدارس ورياض الأطفال، وزيادة عدد العمال الموجودين داخل المؤسسات، وفتح المحال التجارية.وتحذر وزارة الصحة لدى الاحتلال، وكذلك بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، من أن هناك موجة ثانية أكثر شراسة لكورونا، مؤكدين احتمالية العودة لإجراءات الإغلاق الشامل لمكافحة الانتشار مرة أخرى.