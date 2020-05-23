حفتر لجنوده في العيد: نخوض حربا مقدسة لرد المستعمر

ق واضربوا منهم كل بنان».

أذاعت فضائية «إكسترا نيوز» كلمة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر التي وجهها إلى ضباط وجنود القوات المسلحة الليبية بمناسبة بعيد الفطر المبارك.وقال المشير حفتر في كملته المسجلة: «إلى ضباطنا وجنودنا البواسل في جميع محاور المواجهة مع الاستعمار التركي الغاشم كل عام وأنتم بألف خير يا من تصنعون المجد وأنتم تواجهون هذا المستعمر البغيض الطامع في خيراتنا بعد أن سجد له العملاء والخونة من عديمي الشرف والكرامة».وشدد القائد العام للجيش الليبي على مواصلة القتال ضد الغزاة الأتراك وأتباعهم حتى يتم إنهاء وجودهم من البلاد، مضيفا «إلى ضباطنا وجنودنا البواسل أنتم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات، حربا شاملة ليس فيها إلا النصر كما تعودنا في حروبنا ضد الإرهاب، سنقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مذموما مدحورا».وتابع حفتر: «كل تركي باغٍ وطأ أرضنا لاحتلالها، وكل مرتزق رجيم أرسله معتوه تركيا ليعينه على البغي والعدوان، وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر، وانحاز لصف العدو، هو هدف مشروع لنيران مدافعكم، فلا تأخذكم بهم رأفة ولا شفقة، وشعبكم معكم، والله ينصركم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، المجد لكم ولشهدائنا الأبرار، فاضربوا فوق الأعنا