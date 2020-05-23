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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول بمناسبة عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 08:00 م
السيسي
السيسي
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تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي - في برقياته - عن أصدق تهانيه لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة السعيدة، داعيا المولى (عز وجل) أن يتمم على شعوب أمتينا العربية والإسلامية بالرخاء والتقدم والازدهار.

كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء فيها: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى (عز وجل) أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الخير والنماء.. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير".

وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له، وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والأمان والاستقرار.

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