«الاختيار» الحلقة 30 الأخيرة.. زوجة أحمد منسي تكشف رد فعله فور علمه باستشهاد رامي حسنين





أحداث الحلقة 30 الأخيرة من مسلسل الاختيار

كما تتحدث خلال الحلقة السيدة منار زوجة أحمد منسي عن رد فعله عندما استشهد العقيد رامي حسنين قائلة: "بكي بحرقة وشدة وظل لمدة أسبوع حزين وكان دائما يقول إنه سيجتمع معه قريبا في الجنة. فكان يعرف إنه سينال الشهادة قريبا وهذا كان يؤلمني للغاية".



"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.