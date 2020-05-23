«الاختيار» الحلقة 30 الأخيرة.. زوجة أحمد منسي تكشف رد فعله فور علمه باستشهاد رامي حسنين
السبت 23/مايو/2020 - 07:49 م
أمير محمد خالدطباعة
يقدم لكم «الدستور» أحداث الحلقة 30 الأخيرة من مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة فى دور الشهيد البطل أحمد منسي والفنان أحمد العوضي فى دور الإرهابي هشام عشماوي.
تعرض الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل الاختيار بعد قليل على قناة on e وتحمل اسم «الأبطال الحقيقيين» ويستعرض صناع المسلسل مشاهد تسجيلية للتكفيري الليبي محمد عبدالرحيم المسماري الذي تم القبض عليه وظهر في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عماد أديب، يتحدث فيه عن كواليس ضربهم لقوات الشرطة والجيش.
كما تتحدث خلال الحلقة السيدة منار زوجة أحمد منسي عن رد فعله عندما استشهد العقيد رامي حسنين قائلة: "بكي بحرقة وشدة وظل لمدة أسبوع حزين وكان دائما يقول إنه سيجتمع معه قريبا في الجنة. فكان يعرف إنه سينال الشهادة قريبا وهذا كان يؤلمني للغاية".
"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.
تعرض الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل الاختيار بعد قليل على قناة on e وتحمل اسم «الأبطال الحقيقيين» ويستعرض صناع المسلسل مشاهد تسجيلية للتكفيري الليبي محمد عبدالرحيم المسماري الذي تم القبض عليه وظهر في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عماد أديب، يتحدث فيه عن كواليس ضربهم لقوات الشرطة والجيش.
أحداث الحلقة 30 الأخيرة من مسلسل الاختيار
كما تتحدث خلال الحلقة السيدة منار زوجة أحمد منسي عن رد فعله عندما استشهد العقيد رامي حسنين قائلة: "بكي بحرقة وشدة وظل لمدة أسبوع حزين وكان دائما يقول إنه سيجتمع معه قريبا في الجنة. فكان يعرف إنه سينال الشهادة قريبا وهذا كان يؤلمني للغاية".
"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.