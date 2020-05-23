حفتر يدعو قوات الجيش الليبي للقتال على جميع المحاور

دعا القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، مساء اليوم، في كلمة متلفزة، قوات الجيش الوطني ضباط وجنود القيادة العامة بجميع المحاور إلى الاستمرار في القتال، قائلًا: «إنكم تخوضون حربًا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات».وأضاف «حفتر» في كلمة مسجلة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك: «إلى ضباطنا وجنودنا البواسل في جميع محاور المواجهة مع الاستعمار التركي الغاشم كل عام وأنتم بألف خير يا من تصنعون المجد وأنتم تواجهون هذا المستعمر البغيض الطامع في خيراتنا بعد أن سجد له العملاء والخونة من عديمي الشرف والكرامة».يذكر أن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، أكد في وقت سابق من اليوم، في رسالة صوتية مُسجلة تحت عنوان «إلى أهلنا في طرابلس» أن قوات الجيش نفذت عملية إعادة انتشار في الأماكن التي تُسيطر عليها بالمنطقة الغربية.