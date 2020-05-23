انخفاض عدد الزوار الأجانب القادمين لكوريا الجنوبية 98% في أبريل

انخفض عدد السياح الأجانب القادمين إلى كوريا الجنوبية في أبريل الماضي بنسبة 98% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم السبت أنه وفقا للإحصائيات التي أصدرتها منظمة كوريا للسياحة، فإن إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال أبريل الماضي انخفض بمقدار 98.2% عن نفس الشهر من العام الماضي إلى 29 ألفا و415 أجنبيًا.وانخفض عدد السياح الصينيين بنسبة 99.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 3 آلاف و935 صينيا.بينما بلغ عدد السياح اليابانيين 360 شخصًا بانخفاض نسبته 99.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.كما تراجع عدد السياح الأمريكيين بنسبة 93.7% ليبلغ 6 آلاف و417 زائرا، وانخفض عدد السياح الفيتناميين بنسبة 89.6% إلى 6 آلاف و597 سائحا.وانخفضت أعداد السياح القادمين إلى كوريا من دول آسيا الأخرى على نحو حاد بنسبة تقترب من 100%، بما فيها تايلاند (299 شخصا) وتايوان (155 شخصا) وماليزيا (152 شخصا) وسنغافورة (48 شخصا) وهونج كونج (35 شخصًا).وبذلك، بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال فترة ما بين شهري يناير وأبريل مليونين و70 ألفا و832 سائحا بانخفاض نسبته 62.2%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.من جانب آخر، تراجع عدد المسافرين الكوريين الجنوبيين إلى الخارج في الشهر الماضي بنسبة 98.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي إلى 31 ألفا و425 كوريا.