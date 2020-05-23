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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الأمن العام» يداهم البؤر الإجرامية في 5 محافظات قبل عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 05:35 م
الأمن العام
الأمن العام
مريم جبل - عمرو المزيدي
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استهدف رجال قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية").

وتمكنت الحملات من ضبط (131) متهمًا بحوزتهم (21) قطعة سلاح نارى، و(38) طلقة مختلفة الأعيرة، (2) قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط (18) قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (4,993 كيلوجرامًا لمخدر البانجو- 935 جرامًا لمخدر الحشيش– 182 جرامًا لمخدر الهيروين).
كما تم تنفيذ (4055) حكمًا قضائيًّا متنوعًا، ضبط (372) قضية متنوعة أخرى.

كما نجح رجال الأمن العام خلال أسبوع في ضبط (1267) قطعة سلاح نارى أبرزها: (رشاش– 123 بندقية آلية– 222 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 61 مسدسًا– 860 فردًا محلى الصنع– 1938 طلقة مختلفة الأعيرة– 1329 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية: تم ضبط ورشتين، بداخلهما (2 مسدس، 2 فرد محلى، 7 طلقات مختلفة الأعيرة، العدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع).

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.

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