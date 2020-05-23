67 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم السبت، تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية، اليوم السبت، أنه وبعد فحص 974 شخصا تبين إصابة 67 حالة بكورونا.وأوضح البيان أن إجمالى عدد المصابين في السنغال منذ مارس الماضي بلغ 2967 حالة، تعافى منهم 1416 حالة.