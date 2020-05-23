الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد انخفاضا في درجات الحرارة منذ أمس الجمعة، بنحو 7 درجات مئوية، حيث انخفضت درجة الحرارة على القاهرة من 43 درجة لـ 36 درجة مئوية.وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن هناك انخفاضا آخر وتدريجيا في درجات الحرارة، حيث تصل على القاهرة اليوم لـ33 درجة، وتصل غدًا خلال أول أيام عيد الفطر لـ29 درجة مئوية.ونوهت وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، بأننا سنستمتع غدًا الأحد بطقس معتدل تمامًا خلال ساعات النهار، مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة اليوم وغدًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية وتمتد لمناطق من الوجه البحري، وقد تصل غدًا للقاهرة.وأوضحت أن هناك نشاطا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، يكون مثيرا للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، لافتة إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.