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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد واقعة اغتصاب «منة».. معلومات عن «تيك توك» وبداية ظهوره

الأحد 24/مايو/2020 - 07:22 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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«ميوزيكلي أو تيك توك» هو تطبيق للتواصل الاجتماعي، ظهر لأول مرة عام 2014 على يد مجموعة من رواد الأعمال الصينيين، واستطاع أن يصل لذروته في فترة قليلة لا تزيد عن 3 أعوام، وتغير اسمه مرتين، لكنه أثار الجدل مؤخرًا بسبب انتشار فيديوهات يراها كثيرون منافية للعادات والتقاليد.

منشأ تيك توك
تطبيق اجتماعي متخصص بنشر الفيديوهات بين رواده، حيث يقوم مستخدم المنصة بنشر فيديو أو مقطع قصير مصور بأشكال مختلفة، كما أن هذا التطبيق يتربع على عرش المرتبة الرابعة بين التطبيقات الأكثر تحميلًا في العالم لسنة 2018، فتحول من مجرد تطبيق لكونه النافذة الأولى للإبداع وتفجير المواهب الدفينة.

طرق استخدامه
لجأ له صغار السن والأجيال الجديدة بسبب سهولة استخدامه، حيث أنه لا يتطلب سوى تصوير المستخدم لذاته لمدة 15 ثانية فقط، كما يمكن إضافة بعض المقاطع الصوتية والأغاني والمؤثرات بكل سهولة.

تحول التطبيق
لم تكن مجرد شبكة اجتماعية كما وصفتها الشركة المالكة، بل تحول لمنصة لإبراز إبداع مستخدميه بالرغم من عدم وجود هدف من المحتوى، لكن بالرغم من ذلك ظل التطبيق في المقام الأول للباحثين عن الشهرة.

تحذيرات بالعالم
حذر أمريكيون بحسب موقع "فسيولوجي توداي"، حول مخاطر أمنية محتملة تحيط بتطبيق "تيك توك" الصيني، الذي يشهد نموًا سريعا بين المستخدمين، وكشف مشرّع أمريكي عن إعداده لقانون يحظر تنزيل التطبيق على الأجهزة الحكومية.

كما أنه حذر مسؤولون من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف. بي. آي) ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي من أن هذه الشبكة الاجتماعية التي تشارك مقاطع الفيديو قد تتحول إلى أداة أخرى بيد أجهزة الاستخبارات الصينية.

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