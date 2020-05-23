74 فندقًا بالمحافظات يتسلم الشهادة الصحية

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن عدد الفنادق التى حصلت حتى الآن على شهادة السلامة الصلاحية التى تؤهلها لإعادة التشغيل بلغت نحو 74 فندقًا.وأضافت أن من بينهم 12 فندقًا بمحافظة جنوب سيناء و41 فندقًا بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى 9 فنادق بمحافظة مرسى مطروح و5 فنادق بمحافظة الإسكندرية و6 فنادق بالقاهرة الكبرى وفندق واحد بالعين السخنة.وقد تقدم نحو 173 فندقًا بطلباتهم إلى غرفة المنشآت الفندقية لإعادة التشغيل وفقًا للاشتراطات الصحية الجديدة التى اعتمدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وباقتصار النزلاء على المواطنين، وبنسبة إشغالات تصل إلى 25% لمدة أسبوعين من بداية التشغيل، وترتفع إلى 50% في حال التزام الفندق بعدم الإخلال بأي من الاشتراطات.وتقوم لجان التفتيش الممثلة من وزارة السياحة ووزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية بالتفتيش على الاشتراطات قبل تسليم الشهادة الصحية، بالإضافة إلى التفتيش على الفندق بصفة دورية، وفى حال الإخلال يتعرض الفندق إلى العقوبة التى تصل إلى إلغاء الترخيص الفندقي.